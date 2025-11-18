En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Santé. Un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences au Centre intercommunal Alençon-Mamers

Santé. Avec le soutien de l'Agence régionale de la santé (ARS), le Centre intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) a ouvert la Maison des Femmes Santé de l'Orne, lundi 17 novembre. Ce nouveau lieu d'accueil proposera un accès aux soins de proximité, prioritaire et sans condition aux femmes concernées.

Publié le 18/11/2025 à 11h29 - Par Martin Patry
Le CHICAM a annoncé l'ouverture de la Maison des Femmes Santé de l'Orne, lundi 17 novembre. - Martin Patry

L'accueil se fait sur rendez-vous tous les lundis. Engagé dans la lutte contre les violences, le Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers (CHICAM) a annoncé l'ouverture de la Maison des Femmes Santé de l'Orne, un lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences, lundi 17 novembre.

Un accès "prioritaire" aux soins

La nouvelle structure, située dans les locaux du CHICAM au Pôle Santé Simone Iff d'Alençon, s'inscrit dans le cadre du dispositif national issu du Grenelle des violences faites aux femmes, mis en place en 2019, et du réseau de Maisons dont le déploiement dans chaque département est soutenu par les Agences régionales de santé (ARS).

Consultations avec des sages-femmes, soutien psychologique ou encore accompagnement social, les femmes concernées peuvent désormais bénéficier d'un accès aux soins "prioritaire et sans condition", écrit le CHICAM. Sur un principe de guichet unique, l'établissement propose un accueil sur rendez-vous tous les lundis, de 9h à 17h. La prise de rendez-vous peut se faire du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, via un numéro unique départemental : le 0800 00 38 61.

Le dispositif bientôt élargi

Un élargissement du dispositif est d'ores et déjà prévu, notamment avec l'ouverture de futures antennes en d'autres points du département "afin de renforcer l'accessibilité et la proximité de l'accompagnement proposé", conclut le CHICAM.

