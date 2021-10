Le Neubourg. Cyclisme : deux Normands au départ du Tour d'Espagne

À peine digérées les émotions du dernier Tour de France, le peloton prend déjà la route du troisième et dernier grand tour de la saison. Du samedi 25 août au dimanche 16 septembre 2018, 176 coureurs représentants 22 équipes feront la route de Malaga jusqu'à Madrid. Parmi eux, deux Normands portant les couleurs de la formation AG2R-La Mondiale.

Carte blanche pour les échappées ?

Pour Alexis Gougeard, cette sélection n'est pas vraiment une surprise. Celui qui vient de prolonger avec la formation savoyarde n'a pas pris part à la Grande Boucle et a déjà brillé par le passé sur les routes espagnoles, où il s'était révélé aux yeux du grand public en 2015 en remportant une étape de prestige. Le coureur de Grémonville (Seine-Maritime), amateur de grandes échappées et de course offensive, devrait pouvoir jouer sa carte personnelle à plusieurs reprises vu que l'équipe n'a pas réellement nommé de leader pour le classement général.

• À lire aussi. Le Rouennais Alexis Gougeard vainqueur d'étape sur la Vuelta !



Pour son coéquipier Julien Duval, en revanche, la sélection est plus surprenante. Le cycliste originaire du Neubourg (Eure) a dû attendre quelques jours avant le départ et la blessure de Clément Chevrier pour intégrer la sélection de son manager, Vincent Lavenue. À 28 ans, il participera seulement à son deuxième grand tour. Le premier, c'était l'été dernier... déjà sur le Tour d'Espagne, qu'il avait terminé en 109e position.