Cyclisme. La Normande Marion Bunel change de dimension et rejoint la Visma-Lease a Bike

Changement de dimension pour Marion Bunel. La Caennaise évoluera l'an prochain avec la Visma-Lease a Bike, l'une des meilleures équipes du peloton féminin. Elle y retrouvera une certaine Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de cross-country, ou Marianne Voss, légende absolue du cyclisme.

Marion Bunel est l'un des plus grands espoirs du cyclisme féminin mondial. - Auguste Devaire

"Un rêve qui se réalise", a réagi la jeune Normande de 20 ans, vainqueur du Tour de l'Avenir et auteure de performances remarquées sur le dernier Tour de France féminin. L'ancienne licenciée au club de Lisieux ne se refuse aucune ambition. Si elle veut d'abord apprendre et gagner le plus d'expérience possible, elle ne s'interdit pas de remporter une étape, ou même le Tour de France féminin un jour.

