Normandie. Marion Bunel remporte deux étapes et le général du Tour de l'Avenir, Eglantine Rayer en vert

Elle confirme son statut de très gros espoir du cyclisme féminin. Marion Bunel, 19 ans, vient de boucler son premier Tour de France à la 19e place du classement général, avec notamment une 11e place au sommet de l'Alpe d'Huez lors de la dernière étape. Du 21 au 24 août, elle redescendait d'une catégorie, pour disputer le prestigieux Tour de l'Avenir Femmes, réservé aux - de 23 ans.

Et il faut dire qu'elle a brillé, remportant les deux étapes arrivant au sommet, la première jeudi, et la seconde ce samedi, au sommet italien du Colle delle Finestre. La native de Bernay, étudiante à Caen, remporte donc logiquement le classement général et repart de l'épreuve avec le maillot jaune.

Pas la seule normande à performer

Eglantine Rayer, 20 ans, née à La Ferté-Macé, a elle aussi montré l'étendue de son talent. Elle s'est elle adjugé l'étape du vendredi, arrivant seule avec plus d'une minute d'avance sur le reste du peloton. Celle qui est passée par l'US Pétruvienne, à Saint-Pierre-en-Auge, termine la course par étapes avec le maillot vert du classement par points.