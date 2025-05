Caen. Après "Le Meilleur Pâtissier", Romain Gibon se reconvertit… en pâtisserie !

Il a marqué les téléspectateurs de la 13e saison de l'émission Le Meilleur Pâtissier, sur M6. Le Manchois Romain Gibon, quart de finaliste, a décidé de faire de sa passion son métier. "Je vais devenir apprenti pâtissier dès le 1er juillet à Bayeux et commencer des cours en octobre au lycée Rabelais à Ifs", détaille le pâtissier de 28 ans, qui réside à Caen où il est pour le moment manager de vente chez Feuillette. "L'émission a conforté mon envie de créer et de régaler les gens !"

Son rêve ? "Avoir le CAP Pâtissier, déjà !"

Depuis le tournage il y a un an, Romain Gibon a continué à créer un gâteau chaque semaine. "Je vis pâtisserie, je dors pâtisserie, je rêve pâtisserie", poursuit le Caennais, dont le passage à la télévision a peut-être aidé à trouver un employeur. "J'avais déjà envoyé des candidatures il y a deux ans, sans succès." Si la télé ne lui a pas appris à pâtisser, elle l'a "rendu encore plus efficace qu'avant car pâtisser avec un timing, des journalistes, la pression… Cela peut être un atout." Son ambition ? "Avoir le CAP, déjà !", sourit le jeune homme, "et ouvrir ma propre boutique un jour, un lieu propice à la régalade, c'est l'objectif".