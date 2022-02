Rouen. Rouen : la boulangerie-pâtisserie attire des jeunes de toute la France

Depuis plus 40 ans, la formation spécialisée en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie-confiserie, glacerie et snacking est le cœur de métier de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie (INBP) à Rouen (Seine-Maritime).

Il ne s'agit pas seulement d'une école mais d'un institut : "Nous recevons des stagiaires de toute la France et nous intervenons sur des sites qui nous le demandent pour une meilleure gestion et une remise à niveau des pratiques", explique Catherine Stéphan, chargée de communication de l'INBP.

Des formations diverses

Les parcours proposés par l'INBP sont nombreux et variés avec des formations diplômantes (reconversion professionnelle et diplômes supérieurs), stages de perfectionnement réservés aux professionnels, qualification professionnelle et sessions d'initiation et de découverte.

En fonction de la formation choisie, les durées sont différentes et peuvent aller d'une journée à plus de six mois. Elles s'adressent à une large gamme de public. Cela peut être un stage de quelques jours sur un thème (comme les viennoiseries d'exception) mais aussi d'une durée de 6 mois. Il s'agit alors de préparer un diplôme comme le CAP ou même le brevet de maîtrise qui permet l'accès aux fonctions de chef d'entreprise.

Des stagiaires de l'INBP apprennent l'art de la pièce montée. - Christian Pedron

Il y a aussi des stages de perfectionnement sur des thèmes bien précis animés par des meilleurs ouvriers de France. Et même un stage d'adaptation aux problématiques liées à la pâtisserie sans sucre et sans gluten.

Un centre de formation d'apprentis post-bac accueille les étudiants de 18 à 26 ans maximum. "Créé il y a plus de 20 ans, précise Marius Sourdon, responsable du service formation diplômante. Il permet de consacrer la majeure partie de l'enseignement à la technique. La formation est en alternance 15 jours/15 jours et a un coût de 900€. Elle dure un an et reçoit des élèves de toute la France. Un bâtiment jouxtant l'Institut comporte des logements mis à leur disposition."

Une équipe de passionnés



L'équipe pédagogique de l'INBP est composée de formateurs et intervenants de haut niveau, tous passionnés. Ils sont notamment attentifs aux tendances et aux mutations du secteur professionnel.

Démonstration par le formateur. - Christian Pedron

Mais les métiers de la Boulangerie et de la pâtisserie, même pour des passionnés, restent des métiers physiques. Comme le précise Marius Sourdon, "avant de se lancer dans cet apprentissage, il faut savoir que l'on va devoir rester debout parfois de nombreuses heures, se lever très tôt et vivre un rythme différent".

