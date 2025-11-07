Dieppe. Un bâtiment du Conseil départemental sévèrement touché par un incendie

Les dégâts matériels sont importants. Un incendie a touché un bâtiment du Conseil départemental de Seine-Maritime à Dieppe, boulevard Clemenceau.

24 personnes ont été évacuées. L'une d'entre elles a dû être prise en charge par les secours après avoir inhalé des fumées, indiquent les pompiers de Seine-Maritime. 31 soldats du feu et 12 engins ont été déployés pour maîtriser le sinistre.

Une enquête doit permettre de déterminer l'origine du feu.