Tout serait parti d'une explosion, de toute évidence due à une fuite de gaz, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages, rue des Ormes à Dieppe.

Un homme a été brûlé aux mains et au visage. En tout, trente personnes ont dû être évacuées et six d'entre elles placées sous oxygène.