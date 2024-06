Normandie. Un Guide Michelin utilisé lors du Débarquement mis aux enchères à Clermont-Ferrand

Surnommé "l'Américain", parce que les GI l'ont utilisé lors du Débarquement en Normandie, une édition du Guide Michelin datant de 1939 est vendue jeudi 6 juin aux enchères à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. "C'est un livre extraordinaire, qui a probablement débarqué le 6 juin dans le paquetage d'un soldat américain. Nous ne sommes plus dans l'hôtellerie ou la gastronomie, mais dans l'Histoire", s'enthousiasme Pierre-Gabriel Gonzalez, spécialiste des objets Michelin.

De couleur sable et non rouge - la couleur habituelle du célèbre Guide - pour être moins repérable, l'ouvrage ne porte pas le nom de son propriétaire mais deux mentions : "For official use only" et "Reproduced by Military Intelligence Division War Department Washington D.C.".

Cet exemplaire, "un peu corné, dont on comprend qu'il a servi", selon M. Gonzalez, est symboliquement vendu aux enchères par la maison Ivoire à Clermont-Ferrand en ce jour du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie. Son prix est estimé entre 5 000 et 7 000 euros. Après être retourné aux Etats-Unis après-guerre, puis avoir été vendu aux Pays-Bas, il est revenu en France où un collectionneur privé a décidé de le mettre en vente.

"Pour la stratégie militaire, ces informations étaient formidables"

Lors du Débarquement du 6 juin 1944, les Américains décident de fournir à leurs officiers le Guide Michelin de 1939 - le dernier publié avant la guerre - pour les aider à se repérer plus facilement. Edité à Washington, il a été reproduit tel quel, hormis sa couverture, "car il comporte des pictogrammes compréhensibles pour les non-francophones", selon M. Gonzalez.

Les 1 100 pages cartographient avec précision les villes françaises. Si nombre d'hôtels ou restaurants recensés par le guide avaient probablement été détruits ou fermés, celui-ci contenait une multitude d'informations précieuses comme la liste des villes par ordre alphabétique, des indications géographiques et topographiques, les distances ou la localisation des bâtiments.

"Pour la stratégie militaire, ces informations étaient formidables", relève M. Gonzalez. L'origine de cette idée a été dévoilée récemment par un collectionneur, ayant retrouvé un article du Sunday Times datant du 3 juin 1984. La fille journaliste d'un résistant français, Gustave Moutet, y explique comment son père parti rejoindre les Forces françaises libres en juin 40 à Londres avait emporté son Guide Michelin dans ses bagages. "Il s'est alors rendu compte que les documents dont disposaient les Alliés étaient de mauvaise qualité" et a suggéré au haut commandement américain d'utiliser le Guide Michelin, relate M. Gonzalez. "Ce témoignage éclaire cette histoire formidable au moment du 80e anniversaire du Débarquement", conclut-il.