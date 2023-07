Le Petit-Quevilly. Pendant les vacances, les policiers veillent sur votre maison

Les départs en vacances sont souvent une source d'inquiétude pour les personnes qui laissent leur logement vide plusieurs jours. L'opération tranquillité vacances, initiée par le ministère de l'Intérieur, a été créée pour rassurer les habitants, comme au Petit-Quevilly, près de Rouen.

"Nous passons une fois par jour devant leur domicile"

En plus de ses missions habituelles, la police municipale du Petit-Quevilly est pendant tout l'été mobilisée pour l'Opération tranquillité vacances. "Les personnes qui partent en vacances nous font les demandes et nous passons une fois par jour devant leur domicile afin de nous assurer qu'il n'y a pas eu d'effraction et voir si tout se passe bien", indique la responsable adjointe de la police municipale du Petit-Quevilly. "On regarde l'entrée, les portes, les fenêtres et en dehors. S'il y a une voiture, on regarde si elle n'a pas été fracturée." Au total, les policiers municipaux surveillent entre 20 et 40 habitations par jour.

Dissuader et éviter les potentielles intrusions

"Les gens nous voient passer régulièrement devant la maison donc ça permet de dissuader. On change aussi les horaires de nos venues et à chaque fois, on met un avis de passage", indique la policière. Pour bénéficier de ces services, en tant qu'habitant du Petit-Quevilly, il faut "remplir un formulaire sur lequel il faut indiquer une personne à prévenir en cas d'urgence et ses dates de vacances", poursuit la policière. "Au départ, c'était un dispositif que l'on avait mis en place uniquement pendant les grandes vacances et on s'est rendu compte qu'il pouvait aussi y avoir des départs en dehors de cette période", confie la maire de la commune Charlotte Goujon. "On le propose maintenant à l'année mais la majorité des demandes reste quand même concentrée sur la période estivale."