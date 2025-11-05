En ce moment Feel Good Charlotte CARDIN
Seine-Maritime. La police nationale recrute : comment devenir policier adjoint ?

Economie. La police nationale en Seine-Maritime recrute des policiers adjoints avec des postes à pourvoir à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 janvier.

Publié le 05/11/2025 à 17h41 - Par Pierre Durand-Gratian
La police nationale lance sa campagne de recrutement de policiers adjoints jusqu'au 4 janvier 2026.

La campagne s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans, sans condition de diplôme. La police nationale en Seine-Maritime a lancé, lundi 3 novembre, une nouvelle campagne de recrutement de policiers adjoints. Ces agents, "en soutien des personnels actifs de la police nationale, participent activement à la sécurité publique : patrouilles de terrain, interpellations, opérations anticriminalité mais aussi accueil et information du public dans les commissariats", souligne la Direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime dans son communiqué.

Comment s'inscrire ?

Pour postuler en ligne, il faut avoir entre 18 et moins de 30 ans, être de nationalité française, être de bonne moralité, être en règle avec le service national, journée défense et citoyenneté (ex-JAPD) et répondre aux aptitudes physiques requises lors de la visite médicale. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 4 janvier.

L'hébergement est gratuit lors de la formation et la rémunération est de 1 528€ net par mois pendant tout le contrat.

