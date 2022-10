[Enquête]. Une journée avec les élèves de l'école nationale de police de Oissel

Grâce à leur expérience sur le terrain, les formateurs conseillent les élèves. Lors des exercices, des simulations sont mises en place.

À l'école de police, la partie théorique est toujours associée à un volet pratique, technique et psychologique. Pour chaque cours, trois types d'encadrants travaillent ensemble. Pour devenir policier, la connaissance de la loi est indispensable. Les formateurs généralistes délivrent les cours théoriques. "Je forme les élèves à la connaissance du droit, à son application et plus globalement à la connaissance de l'institution police. Je leur parle aussi des valeurs de la police, ses directions, ses services et la déontologie", relate Marc, formateur généraliste. Pour comprendre comment fonctionnent les lois et dans quelle mesure intervenir, les formateurs FTSI sont aussi sollicités. "Ce sigle signifie Formateur en technique de sécurité et d'intervention", souffle son collègue Stéphane. "Nous formons les élèves au tir et aux techniques de défense et d'intervention. Nous leur apprenons à menotter des individus, quand et comment le faire."

Une gestion du stress à appréhender

Dans ce métier, l'aspect psychologique est aussi essentiel. "Nous proposons des cours sur plusieurs thématiques, comme la gestion du stress, la coordination des équipes ou encore la prise en charge des victimes", indique Anaïs, psychologue. "L'objectif est d'outiller les élèves pour qu'ils se connaissent mieux. Nous leur apprenons comment prendre en charge la population, les victimes, les auteurs." Dans la police, "on parle souvent de l'effet tunnel. Lorsqu'un enjeu est trop important, cela génère du stress. Plus ils en prennent conscience, plus leurs stratégies seront efficaces une fois sur le terrain."

Des mises en situation concrètes

Qu'ils soient là pour un an comme les gardiens de la paix et les cadets de la République ou quatre mois comme les policiers adjoints, chacun d'eux apprend les bases du métier. "L'idée, c'est de leur apprendre à intervenir sur le terrain, savoir dans quel cadre légal ils interviendront, s'ils sont en mesure d'interpeller ou d'utiliser leurs armes", explique Marc. "Les simulations leur permettent de mettre en application ce qu'ils ont appris", ajoute Anaïs. Le but, c'est aussi de les confronter à la réalité du métier. "Grâce à elles, nous voyons quel mode d'intervention ils ont choisi. Nous déterminons avec eux si c'était le bon choix, comment l'améliorer ou s'ils ont fait fausse route, ce qui peut arriver lors des premières simulations", poursuit Marc. Pour ce qui est de la notation, les élèves sont évalués sur la connaissance de la procédure, le tir, la course à pied et ce qui se passe pendant les simulations. "En théorie, il ne faut pas de 0 ni de notes éliminatoires. On fait un total des notes puis, selon leurs classements, les élèves choisiront leurs postes", conclut Marc.