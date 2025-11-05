Le Caennais de la semaine. Jean-Christophe Lanièce fait "du lobbying pour que les gens s'installent à Caen"

Formé à la Maîtrise de Caen, le baryton Jean-Christophe Lanièce apprend à apprécier de nouveau sa ville, après s'être exilé.

Vous redécouvrez Caen

d'un œil différent ?

"Comme beaucoup de jeunes adultes, quand on quitte une ville on a l'impression qu'on ne va jamais y revenir. Je suis parti à Paris pour mes études, et maintenant que j'ai des enfants, je reviens avec beaucoup de bonheur, avec un regard neuf, d'adulte. Il y a beaucoup d'espace, on peut toujours partir à la plage l'été ou l'hiver, c'est une ville dynamique, avec une richesse culturelle."

Quel serait votre endroit préféré ?

"Je vais bientôt déménager dans une maison dans le quartier de l'Ile enchantée à Fleury-sur-Orne. Pour venir à Caen à vélo en 10min, il y a des voies vertes, souvent inondées l'hiver, où il y a des vaches et des chevaux quand c'est à peu près sec. Je trouve que c'est un endroit incroyable, une zone aussi préservée avec une nature aussi belle."

Revenir au théâtre de Caen,

c'est particulier pour vous ?

"C'est toujours une grande émotion. J'ai l'impression d'arriver à la maison, je connais par cœur les loges. J'y ai chanté, mais j'ai aussi déchiré les tickets des spectateurs, servi les cafés, vendu les billets… J'ai vu le théâtre sous toutes ses coutures."

Lors de vos déplacements,

vous parlez de Caen ?

"On évoque souvent l'endroit où l'on vit. Je revendique beaucoup la proximité à la mer. C'est quelque chose que je n'aurais pas forcément cru avant de quitter Caen. J'aime beaucoup ça. On fait du lobbying pour que les gens viennent s'installer à Caen, mais ça marche, il y en a de plus en plus !"