En ce moment Orchestra (20th Anniversary feat Louane) DAN BLACK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Caennais de la semaine. "L'Abbaye-aux-Dames est profondément humaine" selon le père Laurent Berthout

Religion. Le père Laurent Berthout est notre Caennais de la semaine, et l'invité du podcast Millénaire de Caen : les Voix de la Ville. Il se confie sur son amour pour sa ville.

Publié le 29/10/2025 à 10h25 - Par Lilian Fermin
Le Caennais de la semaine. "L'Abbaye-aux-Dames est profondément humaine" selon le père Laurent Berthout
Le père Laurent Berthout est notre Caennais de la semaine. Il vit à Caen depuis plusieurs décennies, et dit avoir vu la ville évoluer dans le bon sens.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le père Laurent Berthout a été ordonné prêtre dans le centre-ville de Caen en 1991. Aujourd'hui, il officie au sein de la paroisse Notre-Dame-de-la-Délivrande.

Pourquoi aimez-vous Caen ?

"C'est une ville que j'ai vu évoluer dans le très bon sens. Quand j'étais étudiant ici, la Presqu'île était une friche industrielle, il y avait encore la SMN ! J'ai vu la ville se développer principalement sur le plan écologique. Caen est agréable, à la porte de la campagne et très près de la mer."

Quelle est la plus belle église ?

"Pour moi c'est l'Abbaye-aux-Dames. Elle est belle, majestueuse, grande, mais en même temps très harmonieuse, très enveloppante. Elle a une autre dimension, qui fait qu'elle est profondément humaine, chaleureuse, et lumineuse. J'aime aussi l'église Saint-Etienne !"

Quel élément du patrimoine religieux mériterait d'être plus connu ?

"J'ai envie de dire le Petit Lourdes. C'est curieux, car les églises caennaises ont chacune une beauté et un charisme particulier, mais le Petit Lourdes est un lieu où se rencontrent des gens très différents : croyants ou pas croyants, catholiques comme musulmans. C'est un lieu de rencontre simple, qui fait du bien, où l'on vient se recueillir."

Caen est-elle une ville de fraternité ?

"Oui, pendant de longues décennies, les différentes religions se sont soutenues mutuellement. Des juifs ont soutenu des musulmans quand ils arrivaient à Hérouville-Saint-Clair, des paroisses catholiques ont aidé des musulmans pour trouver leurs lieux de prière… On peut dire que Caen, comme la Normandie, est une terre d'accueil et de tolérance."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Caennais de la semaine. "L'Abbaye-aux-Dames est profondément humaine" selon le père Laurent Berthout
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple