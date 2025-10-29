Le Caennais de la semaine. "L'Abbaye-aux-Dames est profondément humaine" selon le père Laurent Berthout

Le père Laurent Berthout a été ordonné prêtre dans le centre-ville de Caen en 1991. Aujourd'hui, il officie au sein de la paroisse Notre-Dame-de-la-Délivrande.

Pourquoi aimez-vous Caen ?

"C'est une ville que j'ai vu évoluer dans le très bon sens. Quand j'étais étudiant ici, la Presqu'île était une friche industrielle, il y avait encore la SMN ! J'ai vu la ville se développer principalement sur le plan écologique. Caen est agréable, à la porte de la campagne et très près de la mer."

Quelle est la plus belle église ?

"Pour moi c'est l'Abbaye-aux-Dames. Elle est belle, majestueuse, grande, mais en même temps très harmonieuse, très enveloppante. Elle a une autre dimension, qui fait qu'elle est profondément humaine, chaleureuse, et lumineuse. J'aime aussi l'église Saint-Etienne !"

Quel élément du patrimoine religieux mériterait d'être plus connu ?

"J'ai envie de dire le Petit Lourdes. C'est curieux, car les églises caennaises ont chacune une beauté et un charisme particulier, mais le Petit Lourdes est un lieu où se rencontrent des gens très différents : croyants ou pas croyants, catholiques comme musulmans. C'est un lieu de rencontre simple, qui fait du bien, où l'on vient se recueillir."

Caen est-elle une ville de fraternité ?

"Oui, pendant de longues décennies, les différentes religions se sont soutenues mutuellement. Des juifs ont soutenu des musulmans quand ils arrivaient à Hérouville-Saint-Clair, des paroisses catholiques ont aidé des musulmans pour trouver leurs lieux de prière… On peut dire que Caen, comme la Normandie, est une terre d'accueil et de tolérance."