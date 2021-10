Serrures défaillantes, téléphones des gardiens vétustes, portiques de sécurité dépassés : la maison d'arrêt de Cherbourg doit fonctionner avec des moyens réduits, qui rendent les conditions de travail difficiles pour les agents de l'administration pénitentiaire.

Mardi 18 juin, le personnel cherbourgeois a répondu à l'appel national à la mobilisation lancé par le syndicat majoritaire, Ufap-Unsa. Un rassemblement symbolique, mais les agents envisagent de durcir le ton si rien ne change.

Portables et stups dans les cellules

"La sécurité du personnel et des détenus est remise en cause", indique Frédéric Dubouilh, délégué syndical. Depuis 2009, les gardiens n'ont plus le droit d'appliquer des fouilles au corps systématiques après le parloir des détenus. "Lors de la dernière fouille en cellule, nous avons retrouvé deux téléphones portables, trop modernes pour nos portiques anciens qui ne sonnent même plus !" Stupéfiants et médicaments passent aussi derrière les murs.

Cherbourg : les agents pénitentiaires inquiets

Taux d'occupation : 200 %

A cela s'ajoute le problème de la surpopulation carcérale. "La maison d'arrêt de Cherbourg peut accueillir 42 détenus. Dans les faits, aujourd'hui, il y a 9 personnes dans des cellules prévues pour 4, soit 80 détenus." Une situation qui rime souvent avec un climat tendu.

D'autant que, si Christiane Taubira, ministre de la Justice, prône les aménagements de peine (comme le bracelet électronique), ils ne font pas encore effet. A Cherbourg, les aménagements de peine ont été multipliés par 10 mais le nombre de détenus dans les murs n'a pas baissé.