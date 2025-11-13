En ce moment Diamonds RIHANNA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. "Bonjour, c'est Marylin" : la nouvelle arnaque aux panneaux photovoltaïques à la sauce IA

Sécurité. Depuis plusieurs semaines, une arnaque téléphonique se répand en Normandie. Au bout du fil, une certaine "Marylin", soi-disant conseillère de la Maison de l'Habitat, veut vous vendre des panneaux photovoltaïques. Le tout conçu avec l'intelligence artificielle.

Publié le 13/11/2025 à 16h05
Normandie. "Bonjour, c'est Marylin" : la nouvelle arnaque aux panneaux photovoltaïques à la sauce IA
Les arnaques téléphoniques se multiplient... y compris avec l'apport de l'IA, comme cela se fait dans la Manche et le Calvados. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans la Manche et le Calvados, certains reçoivent un appel chaque jour. La première fois, difficile de déceler la supercherie. Au bout du téléphone, une voix : "Bonjour, c'est Marylin, je suis conseillère pour la Maison de l'Habitat, partenaire d'Enedis. Je peux vous déranger quelques secondes ?" Que vous donniez suite ou non, le lendemain, rebelote : la même Marylin… et surtout, le même propos, le même ton. Et lorsque vous tentez de lui poser une question ou de la couper, le monologue continue. Normal : il s'agit non seulement d'une fausse conseillère mais surtout, c'est l'intelligence artificielle qui se cache derrière Marylin. Et elle se moque bien de vos réponses.

Lorsque, après avoir raccroché, on tente de rappeler le même numéro, on tombe sur une entreprise bien éloignée du secteur de l'habitat… sans jamais parvenir à parler à un interlocuteur humain. 

Caen la Mer alerte ses habitants 

Il s'agit bien évidemment d'une arnaque, en vue de vous vendre des panneaux photovoltaïques. L'agglomération de Caen la Mer a averti ses habitants mercredi 12 novembre : "Des habitants ont récemment été contactés par une fausse 'Maison de l'Habitat Caen la mer'. Une voix générée par intelligence artificielle se fait passer pour un conseiller du service public afin de parler des aides à la rénovation. Tout semble crédible… mais il s'agit d'une arnaque."

Dans la Manche, la Maison de l'Habitat de Saint-Lô Agglo confirme l'existence de cette arnaque même si elle n'a pas encore reçu de signalements massifs. 

Si vous recevez un appel similaire, souvenez-vous : la Maison de l'Habitat ne fait aucun démarchage téléphonique. Ne communiquez pas vos données personnelles et, en cas de doute, appelez la vraie Maison de l'Habitat. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. "Bonjour, c'est Marylin" : la nouvelle arnaque aux panneaux photovoltaïques à la sauce IA
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple