Normandie. "Bonjour, c'est Marylin" : la nouvelle arnaque aux panneaux photovoltaïques à la sauce IA

Dans la Manche et le Calvados, certains reçoivent un appel chaque jour. La première fois, difficile de déceler la supercherie. Au bout du téléphone, une voix : "Bonjour, c'est Marylin, je suis conseillère pour la Maison de l'Habitat, partenaire d'Enedis. Je peux vous déranger quelques secondes ?" Que vous donniez suite ou non, le lendemain, rebelote : la même Marylin… et surtout, le même propos, le même ton. Et lorsque vous tentez de lui poser une question ou de la couper, le monologue continue. Normal : il s'agit non seulement d'une fausse conseillère mais surtout, c'est l'intelligence artificielle qui se cache derrière Marylin. Et elle se moque bien de vos réponses.

Lorsque, après avoir raccroché, on tente de rappeler le même numéro, on tombe sur une entreprise bien éloignée du secteur de l'habitat… sans jamais parvenir à parler à un interlocuteur humain.

Caen la Mer alerte ses habitants

Il s'agit bien évidemment d'une arnaque, en vue de vous vendre des panneaux photovoltaïques. L'agglomération de Caen la Mer a averti ses habitants mercredi 12 novembre : "Des habitants ont récemment été contactés par une fausse 'Maison de l'Habitat Caen la mer'. Une voix générée par intelligence artificielle se fait passer pour un conseiller du service public afin de parler des aides à la rénovation. Tout semble crédible… mais il s'agit d'une arnaque."

Dans la Manche, la Maison de l'Habitat de Saint-Lô Agglo confirme l'existence de cette arnaque même si elle n'a pas encore reçu de signalements massifs.

Si vous recevez un appel similaire, souvenez-vous : la Maison de l'Habitat ne fait aucun démarchage téléphonique. Ne communiquez pas vos données personnelles et, en cas de doute, appelez la vraie Maison de l'Habitat.