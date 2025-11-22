Bonne table à Rouen. L'ADN : le nouveau restaurant qui mise tout sur la cuisson au feu de bois

Ouvert depuis le 1er octobre, le restaurant l'ADN remplace la pizzeria La Taormina, rue du Vieux Palais à Rouen. Si la décoration et le thème italien de l'établissement ont été abandonnés, reste le grand four à bois, rouge vif. Le restaurant dans le style brasserie élégante a tout misé sur cet ustensile de cuisine. Ainsi presque tous les plats sont proposés à la cuisson au feu de bois, comme une pizza donc. Si l'ADN du restaurant est avant tout la viande, la formule du midi propose un pavé de saumon cuit au feu de bois. Cela pique ma curiosité et je me lance sur le menu avec en entrée le velouté de légumes et ses cromesquis (croquettes polonaises) de cochon et mozzarella. Le poisson, lui, est accompagné d'un crémeux de carottes et pesto vert. C'est subtil mais on sent bien le "fumé" de la cuisson au feu de bois. Je termine par un café gourmand composé de quelques desserts maison pour une note finale à 19,50 euros.

Saumon cuit au feu de bois.

Un équilibre avec D'eux-mêmes

La nouvelle adresse est la propriété de David Oper qui possède également le restaurant D'eux-mêmes, place du Vieux Marché à Rouen. Les deux établissements partagent "la même philosophie de travail", assure le patron David Oper. A D'eux-mêmes, "notre chef de cuisine a travaillé pendant 18 ans chez Jean-Luc Tartarin", lance fièrement le patron dont les parents étaient eux aussi restaurateurs.

Si le restaurant place du Vieux Marché va réorienter sa carte vers les produits de la mer, l'ADN est avant tout un "bar à viande", confirme le patron qui voit ses deux établissements comme un équilibre. "Avec la cuisson au feu de bois il y a toujours un peu de surprise et d'émotion car cela change radicalement d'une cuisson classique." Vu la rapidité de chauffe, le mode de cuisson n'est pas adapté à toutes les viandes. Certains poissons n'y résistent pas, le restaurant limite alors les propositions au saumon et au thon, qui sont plus adaptés.

Pratique. 18 rue du Vieux Palais à Rouen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. Réservations au 02 35 70 94 06.