En ce moment LET ME LOVE YOU MARIO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bonne table à Rouen. L'ADN : le nouveau restaurant qui mise tout sur la cuisson au feu de bois

Loisir. La pizzeria de la rue du Vieux Palais change de nom et de concept pour le "bar à viande" l'ADN, en conservant leur four.

Publié le 22/11/2025 à 11h00 - Par Alexandre Leno
Bonne table à Rouen. L'ADN : le nouveau restaurant qui mise tout sur la cuisson au feu de bois
L'ADN prépare presque tous ses plats à l'aide du vieux four à bois de l'ancienne pizzeria.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ouvert depuis le 1er octobre, le restaurant l'ADN remplace la pizzeria La Taormina, rue du Vieux Palais à Rouen. Si la décoration et le thème italien de l'établissement ont été abandonnés, reste le grand four à bois, rouge vif. Le restaurant dans le style brasserie élégante a tout misé sur cet ustensile de cuisine. Ainsi presque tous les plats sont proposés à la cuisson au feu de bois, comme une pizza donc. Si l'ADN du restaurant est avant tout la viande, la formule du midi propose un pavé de saumon cuit au feu de bois. Cela pique ma curiosité et je me lance sur le menu avec en entrée le velouté de légumes et ses cromesquis (croquettes polonaises) de cochon et mozzarella. Le poisson, lui, est accompagné d'un crémeux de carottes et pesto vert. C'est subtil mais on sent bien le "fumé" de la cuisson au feu de bois. Je termine par un café gourmand composé de quelques desserts maison pour une note finale à 19,50 euros.

Saumon cuit au feu de bois.Saumon cuit au feu de bois.

Un équilibre avec D'eux-mêmes

La nouvelle adresse est la propriété de David Oper qui possède également le restaurant D'eux-mêmes, place du Vieux Marché à Rouen. Les deux établissements partagent "la même philosophie de travail", assure le patron David Oper. A D'eux-mêmes, "notre chef de cuisine a travaillé pendant 18 ans chez Jean-Luc Tartarin", lance fièrement le patron dont les parents étaient eux aussi restaurateurs.

Si le restaurant place du Vieux Marché va réorienter sa carte vers les produits de la mer, l'ADN est avant tout un "bar à viande", confirme le patron qui voit ses deux établissements comme un équilibre. "Avec la cuisson au feu de bois il y a toujours un peu de surprise et d'émotion car cela change radicalement d'une cuisson classique." Vu la rapidité de chauffe, le mode de cuisson n'est pas adapté à toutes les viandes. Certains poissons n'y résistent pas, le restaurant limite alors les propositions au saumon et au thon, qui sont plus adaptés.

Pratique. 18 rue du Vieux Palais à Rouen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. Réservations au 02 35 70 94 06.

Galerie photos
Saumon cuit au feu de bois.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bonne table à Rouen. L'ADN : le nouveau restaurant qui mise tout sur la cuisson au feu de bois
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple