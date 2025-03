Bonne table à Rouen. Le Goupil, une cuisine de copains

Le Goupil a ouvert ses portes juste avant la Saint-Valentin, le 13 février, en lieu et place de l'ancien restaurant Pommes d'Epices malgré le succès de ce dernier. Le nouveau restaurant compte bien surfer sur la réussite de son prédécesseur. En tout cas, les clients n'ont pas boudé la nouvelle adresse. L'établissement était complet lors de ma venue, à la grande surprise des gérants d'ailleurs, légèrement débordés. Mis à part un bon coup de peinture, l'établissement est resté peu ou prou le même. La décoration devrait s'affiner à l'avenir, assurent les patrons. Côté menu, je choisis la formule du midi avec plusieurs choix à la carte. Je repère très vite le burger sauce Neufchâtel que je retarde avec un carpaccio de betterave en entrée. Pour finir j'opte, en dessert, pour une tartelette chocolat-café.

Le burger sauce Neufchâtel.

Les copains d'abord

C'est gourmand et finalement assez subtil, malgré un côté très traditionnel pour une note abordable, soit 25 euros la formule. Mention spéciale au service, qui a été assez rapide malgré l'affluence. Rien à envier donc à l'ancien Pommes d'épices.

Le Goupil, c'est un projet de copains. Le genre d'aventure dont on parle à la fin d'une soirée un peu trop arrosée mais qui ne se concrétise jamais. Eux l'ont fait. Eux, ce sont Jacques Lequellec, Mathieu Enouf et Léopold Dujeancourt, trois amis qui se sont rencontrés dans le milieu de la restauration. "On avait envie d'avoir notre resto, d'avoir une carte qui nous parle, précise Leopold Dujeancourt, quand on a visité le lieu ça a été le coup de cœur." Ensuite, l'alchimie a fonctionné naturellement. "On se connaît en tant qu'amis mais aussi en tant que collègues donc on sait comment chacun travaille." Pour le moment en plein "rodage", les trois associés ont déjà prévu de tourner sur une carte mensuelle en ne gardant que le soufflé calvados, "une spécialité de notre chef Mathieu, c'est son petit péché mignon".

Pratique. 66 rue Bouvreuil à Rouen. Ouvert midis et soirs à l'exception du mercredi et du dimanche. Tel : 02 35 71 73 57.