[Enquête] Rouen. Les restaurants fantômes en plein essor

Le phénomène est en pleine expansion à Rouen. Celui des dark kitchen, aussi appelés restaurants virtuels ou restaurants fantômes. Ces établissements n'existent qu'en ligne, pour de la livraison, via les géants qui dominent le secteur, Uber eats et Deliveroo. Le restaurant Holy Moly, rue de la République, a été précurseur dans le domaine. Les cuisines sont désormais utilisées pour proposer six autres concepts différents d'Holy Moly à la livraison, qui ont leur entité propre sur Deliveroo : de la poutine, de la raclette, des hot-dogs ou encore une offre végétarienne… Des concepts qui sont désormais créés directement sur place par le cuisinier, Grégory Mazeyrac. Lui en est persuadé : "La dark kitchen, c'est l'avenir !" La preuve : l'établissement a augmenté ses bénéfices pendant le confinement, quand d'autres restaurants tiraient la langue, et a même embauché. Et à en croire le ballet incessant de livreurs devant l'enseigne, la clientèle est bien là. "On fait 80 commandes par jour en moyenne, plus lors d'un match de foot", explique le chef cuisinier. Mais la qualité n'est-elle pas sacrifiée sur l'autel du volume de commandes ? Grégory Mazeyrac assure que non. "Tout ce qu'on prépare est frais", confie-t-il, au moment où il s'emploie à blanchir près de 800 kilos de pomme de terre, fraîchement livrées. Évidemment, l'organisation dans la cuisine est primordiale : trois postes bien définis pour les sept concepts. "On coupe tout à l'avance pour que cela soit prêt dans des bacs numérotés, explique le chef. C'est un peu une organisation à la McDo." Pour faciliter les choses, des mêmes produits sont utilisés sur plusieurs marques, comme la sauce cheddar ou les frites.

La plus grande dark kitchen,

place du Vieux-Marché

Le potentiel des dark kitchen, Shane Cauvin l'a lui aussi bien senti. Propriétaire de plusieurs restaurants place du Vieux-Marché, il s'est lancé, pendant le confinement, au sein de la cuisine de La Terrasse. "Je ne pouvais pas rester sans rien faire", lâche-t-il. Devant le succès du phénomène, il a investi avec un partenaire à la sortie du confinement en rachetant un restaurant de la rue de Crosne pour le transformer en un grand laboratoire et lieu de stockage pour le frais et le surgelé : la plus grande dark kitchen de Rouen. Quatre restaurants virtuels sont basés à cette adresse. Des concepts qu'il a créés, comme pour Fatboy burger, et d'autres récupérés d'un partenaire, Taster, créé par un ancien salarié de Deliveroo. Le partenariat permet de récupérer les recettes et les fournisseurs. Sept salariés se relaient en permanence dans l'établissement, avec un poste de travail par concept pour préparer les quelque 180 commandes reçues quotidiennement. Le volume, c'est la clé de la rentabilité, "parce que les plateformes prennent 30 % de marge sur chaque commande", confie l'entrepreneur, qui a toutefois pu négocier une petite ristourne, vu la taille de son établissement. Le reste est une affaire de marketing. "Il faut être très présent sur les réseaux et proposer régulièrement des promotions pour remonter dans l'algorithme des plateformes", explique Shane Cauvin.