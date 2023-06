Consommation. Uber Eats arrive à Bolbec

Uber Eats, l'application de livraison de repas et de courses à domicile, arrive à Bolbec. Elle renforce ainsi sa présence sur le territoire seinomarin, permettant de couvrir 75 % de la Seine-Maritime.

Depuis ce jeudi 15 juin, il est possible, sur Bolbec, de se faire livrer en moins de 30 minutes et sans minimum de commande de 11 heures à 14 h 30 et de 18 heures à 23 heures, parmi huit restaurants partenaires d'Uber Eats : Crep's & Co, Le Douanier Rousseau, MDK My Döner Kebab, Pizzeria Le Carnot, Pizzaland Bolbec, Pizzéria Chez Cocotte, P&B Spot et Tacos'N Shake.

L'application Uber Eats était déjà présente dans six agglomérations de Seine-Maritime : Dieppe (depuis octobre 2019), Elbeuf (depuis juin 2020), Fécamp (depuis octobre 2020), Le Havre (depuis novembre 2018), Rouen (depuis septembre 2017) et Yvetot (depuis juin 2021).