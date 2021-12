Rouen. Rouen : des contrôleurs en civil dans les transports en commun

C'est l'un des moyens choisis pour lutter contre la fraude dans les transports en commun. Le réseau Astuce de Rouen (Seine-Maritime) officialise, lundi 2 septembre 2019, la mise en place ponctuelle de contrôles par des agents en tenue civile. De quoi jouer davantage sur l'effet de surprise. D'après le communiqué, cela permet notamment de limiter la "validation à la vue des vérificateurs" ou encore de faire baisser "l'annonce en temps réels des opérations de contrôles sur les réseaux sociaux".

Un échange plus détendu

Le dispositif, expérimenté pendant l'été, s'est montré efficace. Le taux de fraude constaté lors d'une opération de contrôles est passé de 2,90 % en cas de contrôles en uniforme, à 5,75 % en cas de contrôles en tenue civile.

Une performance qui ne serait pas l'unique avantage du dispositif. Le communiqué assure que les vérificateurs abordent les voyageurs de façon "plus discrète", ce qui permet au contrôle d'être "mieux perçu" et à l'échange d'être "plus détendu".

