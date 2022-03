Rouen. La navette fluviale prolongée jusqu'à l'été prochain

L'expérimentation devait prendre fin, vendredi 15 novembre 2019. La Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) a finalement décidé de prolonger la navette fluviale électrique jusqu'à l'été 2020, "afin d'analyser au mieux sa fréquentation et ses usages et devant l'engouement des habitants de la Métropole pour ce mode de transport", explique la collectivité dans un communiqué.

40 000 passagers ont testé cette traversée depuis le mois de juillet 2019, selon la MRN. Une liaison complètement silencieuse, assurée par le bateau Felix De Azara, 100 % électrique et rechargeable grâce au 50 m2 de panneau solaire sur son toit.

Lire aussi : À Rouen, la navette fluviale électrique est en service

"La navette est très utilisée, confirme Patrick Jourdain, l'un des capitaines du bateau. On a nos habitués qui viennent tous les jours et puis les promeneurs." Le service reste gratuit et fonctionnera sur la nouvelle période, de 7 h 30 à 9 h 30, de 11 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 19 h en semaine, et de 11 h à 19 h en continu le week-end. Elle est particulièrement empruntée par les agents du 108 et les salariés du 107, situés à proximité. "Les micro-déplacements de quai à quai sont majoritaires", confirme une enquête de la MRN, le problème restant, pour l'heure, le manque de lien avec les transports en commun du côté de la rive gauche.

La traversée est silencieuse et offre un beau point de vue sur la ville. - Pierre Durand-Gratian

Jeudi 14 novembre 2019, Sandrine Leclerc et Isabelle Camia, testaient la navette pour la première fois. "Il n'y a pas eu beaucoup de publicité", disent-elles, tout en notant d'emblée l'aspect pratique, notamment pour se garer rive gauche avant de rejoindre la rive droite. "C'est super cool, calme, aucun bruit", confirme Sandrine après la traversée d'environ sept minutes. "On se croirait en vacances, comme dans un petit cocon", abonde son amie Isabelle.

Une analyse plus complète

De son côté, la Métropole justifie la prolongation de l'expérimentation par la nécessité d'analyser son intérêt "sur toutes les saisons, d'appréhender la fréquentation des différentes périodes de l'année et de prendre du recul par rapport à l'impact de Lubrizol, qui a pesé sur la fréquentation le dernier mois et demi".

Elle entend aussi travailler à "l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité".

Le coût total de la prolongation de l'expérimentation est de 354 000 euros dont 300 000 pris en charge par la MRN et 54 000 par l'Union portuaire rouennaise.

A LIRE AUSSI.

Une navette fluviale solaire testée à Rouen dès juillet

[Vidéo] À Rouen, la navette fluviale électrique est en service