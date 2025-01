People. Découvrez qui est le seul Normand dans le top 50 des personnalités préférées des Français

Sans surprise, dans le classement annuel du JDD, le chanteur préféré des Français reste Jean-Jacques Goldman, malgré son retrait de la scène publique. Côté cinéma, Omar Sy est sur le podium, c'est une valeur sûre. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ont aussi mis en valeur les athlètes : Teddy Riner est 3e, Léon Marchand (le nageur superstar) grimpe à la 5e place, et Antoine Dupont (le rugbyman qui fait rêver) pointe à la 8e.

Mais la vraie question est : où sont les femmes ? Pas dans le top 10, malheureusement. Marine Le Pen (11e) est la première femme du classement, suivie de Sophie Marceau et Karine Le Marchand plus loin.

Un Normand parmi les étoiles

Et les Normands, alors ? Pas de panique, l'un d'eux brille encore dans ce classement : Thomas Pesquet, notre spationaute préféré, décroche la 7e place. Rouennais d'origine, il est le seul Normand à figurer dans le top 50 cette année.

Pourquoi on l'aime ?

Parce qu'il est cool, tout simplement. Il a passé près de 400 jours dans l'espace, commandé l'ISS, et réalisé des expériences qui nous dépassent totalement. En plus, il reste humble, drôle et accessible. On parie que si vous lui envoyez un DM sur Insta, il répondra (bon, peut-être pas, mais laissez-nous rêver). Avec ses missions spatiales, ses selfies interstellaires et son humour sur Twitter, Thomas Pesquet est devenu une star incontournable. Même si 2025 ne l'a pas vu décoller, son aura reste intacte.