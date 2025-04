Musique. Jean-Jacques Goldman sort du silence : sa nouvelle chanson va vous briser le cœur (et le recoller)

Art, Culture. Jean-Jacques Goldman, discret depuis plus de vingt ans, signe un retour bouleversant avec "On sera là", une chanson inédite portée par deux anciens gendarmes. Un morceau profondément humain, résonne comme un cri du cœur pour les blessés de guerre. L'émotion est palpable, l'engagement total, et la musique… inoubliable.