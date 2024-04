Hockey sur glace (Ligue Magnus). Les Dragons de Rouen toujours plus près d'un nouveau titre

Troisième victoire de suite pour les Dragons de Rouen qui, après deux revers consécutifs à domicile et deux victoires à l'extérieur, se sont une nouvelle fois imposés, cette fois sur le score de 5-3, samedi 13 avril, lors du match 5 de la finale de la Synerglace Ligue Magnus sur l'Ile Lacroix face aux Boxers de Bordeaux.

Premier tiers à sens unique

Comme lors du match 3, c'est une entame de match idéale pour les Jaune et Noir qui ouvrent rapidement la marque au bout de 19 secondes par l'intermédiaire de leur capitaine Loic Lampérier. Il sera imité quelques minutes plus tard par le top scoreur de ces play-offs coté rouennais, Francis Perron, pour rentrer une première fois au vestiaire sur le score de 2-0.

Au retour de la pause, les Rouennais creusent encore plus le score par Enzo Cantagallo qui donne trois buts d'avance aux siens. L'affaire semble donc bien engagée, mais un léger relâchement va permettre aux visiteurs du soir de revenir à 3-1 puis à 3-2 en supériorité numérique.

Rouen joue à se faire peur

Comme bien souvent cette saison, les joueurs de Fabrice Lhenry peinent à jouer soixante minutes pleines et se feront peur jusqu'au bout en subissant les nombreux assauts des Bordelais bien décidés à ne rien lâcher dans cette soirée.

Si l'affaire semble entendue avec un 4e but en cage vide signé Anthony Rech, les Boxers ne l'entendent pas de cette oreille et reviennent une nouvelle fois à 4-3 à 6 contre 5. C'est seulement à huit secondes de la fin que Enzo Cantagallo libérera les supporters avec un 5e but en cage vide dans une ambiance incandescente.

A une marche d'un 18e titre

A 3-2 dans la série, les Dragons de Rouen ne sont plus qu'à une victoire d'un 18e titre de champion de France. Ils auront la possibilité de terminer cette finale dès ce lundi 15 avril. En cas de victoire de Bordeaux, les deux équipes se retrouveront une dernière fois sur l'Ile Lacroix, mercredi 17 avril.

La réaction de Fabrice Lhenry, coach du RHE : "On est bien rentrés dans le match. On savait qu'ils allaient revenir forts et, malgré ça, on a voulu faire trop de beau jeu, on ne jouait pas assez simple. On a perdu beaucoup de batailles, ça a permis à Bordeaux de reprendre le momentum. Au 3e tiers, on s'est bien battus, il y a eu beaucoup de sacrifices. On a une balle de match, il va falloir bien récupérer pour essayer de ramener la coupe dès lundi."