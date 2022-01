Rouen. Hockey sur glace : contre Anglet, les Dragons débutent une semaine intense

Au classement, tous les voyants sont au vert. Mais au niveau de la qualité de jeu et de la maîtrise, les Dragons de Rouen ont encore du pain sur la planche. Leur dernière sortie, à Mulhouse, l'a bien rappelé avec une victoire poussive 4 à 3 après les tirs au but. Leur prochain rendez-vous, à domicile et contre un promu, devrait leur permettre de se rassurer. Avec la venue d'Anglet sur l'Ile Lacroix, le vendredi 5 octobre 2018, les Jaunes et Noirs abordent une série de quatre rencontres à domicile en l'espace de huit jours (Anglet, Bordeaux, Nuremberg en CHL et Chamonix). Les joueurs de Fabrice Lhenry vont donc devoir se concentrer sur ce premier match pour bien aborder cette semaine intense.

Ne pas sous-estimer le promu

Si les Rouennais sont toujours deuxièmes au classement, leurs têtes sont sûrement déjà un peu à la cinquième journée de leur poule de Champions hockey league face aux Ice Tigers de Nuremberg, le vendredi 12 octobre 2018. Cependant, il faudra continuer d'engranger des points pour rester au contact des Bruleurs de Loups de Grenoble, toujours leaders en Ligue Magnus.

Du côté d'Anglet, le début de saison du promu est comme prévu assez difficile puisque les joueurs de l'Hormadi pointent à la huitième place avec deux victoires, contre Mulhouse (4-0) et contre Lyon (4-2). Pour autant, les Normands ne devront pas sous-estimer les Basques, qui comptent dans leurs rangs d'anciens Rouennais (Sebastian Ylonen, Lionel Tarantino et Nicolas Arrossamena) qui auront à cœur de bien figurer devant leur ancien club.