Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen partent à l'assaut d'un 15e titre

La finale de la Saxoprint Ligue Magnus version 2017-2018, c'est parti ! Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et les Bruleurs de Loups de Grenoble vont s'affronter dans une finale de play-off qui promet d'être spectaculaire et qui débute par les matches 1 et 2, vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, respectivement à 20h30 et 20h45. Le déplacement jusqu'au pied des Alpes étant compliqué, les supporters Rouennais pourront suivre les matches gratuitement sur la Chaine L'Équipe.

Les deux meilleures équipes de la saison

C'est finalement avec une certaine logique que le leader de la saison régulière (Grenoble) et son dauphin (Rouen) se rencontrent pour une finale entre deux équipes déjà titrées à de nombreuses reprises (14 titres pour les Dragons et six titres pour Les Bruleurs de Loups). Mais elles ont suivi des parcours différents pour arriver en finale.

Grenoble : 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Rouen : 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Déjà dotés d'un riche palmarès, @bruleursdeloups et @DragonsdeRouen espèrent ajouter une #CoupeMagnus dans leurs armoires à trophées ! Début de la série ce soir 20h30 en direct sur @lachainelequipe ! #lequipeHOCKEY pic.twitter.com/htfEQMDvwS — SaxoprintLigueMagnus (@LigueMagnus) 23 mars 2018

En effet, si les Jaunes et Noirs ont su disposer des Ducs d'Angers en quart de finale en remportant la série 4-1, les Grenoblois ont eu plus de difficulté à venir à bout des Scorpions de Mulhouse en s'imposant 4-2 dans la série. Lors des demi-finales, les Rouennais ont réussi à venir à bout des Gothiques d'Amiens dans une série ultra serrée, remportée 4 victoires à 2 pendant que les Isérois devaient se rendre au match 7 de leur série face aux Boxers de Bordeaux (4-3).

Lors de la saison régulière, les rencontres entre les deux équipes ont été spectaculaires avec une victoire 5-2 des Rouennais lors du premier match à domicile de la saison, puis deux défaites 3-2 et 2-1 à Pole Sud et une dernière défaite sur l'Ile Lacroix lors de la quatrième rencontre (4-3) pour le dernier match de saison régulière.

La fatigue, un facteur important

Qualifiés depuis le dimanche 18 mars 2018, les joueurs de Fabrice Lhenry ont pu disposer de plus de jours de récupération avant le choc de ce vendredi, alors que les Bruleurs de Loups ont joué le mardi 20 mars 2018 et ont disputé deux matches de plus sur la totalité des play-off. Ce qui pourrait peser dans les jambes et faire pencher la balance en cas de longue série.

Avec une troisième finale consécutive, les Dragons de Rouen ont l'habitude de ces grands événements, même si la saison passée, ils s'étaient inclinés face aux Rapaces de Gap. Ils tenteront plutôt de s'inspirer de 2016 et du dernier titre acquis contre les Ducs d'Angers.

