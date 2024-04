Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen remportent un 18e titre de champions de France face à Bordeaux !

C'est la 18e. Et le plaisir reste intact ! Le Rouen hockey élite conserve son titre de champion de France en remportant la finale de ligue Magnus face à Bordeaux, lundi 15 avril. Un titre décroché au bout du suspense lors du match 6 à l'issue des prolongations sur la patinoire Mériadec des Girondins, 3 buts à 2.

Ce sont les Dragons qui ont ouvert le score après un premier tiers très équilibré qui a vu les deux équipes rentrer aux vestiaires sur un score nul. Tout en vitesse, Quentin Tomasino trouve la faille dès le début du deuxième tiers, trompant un Quentin Papillon impérial dans les cages toute la soirée. Quelques minutes plus tard, les Rouennais en power-play font le break. Opportuniste, Milan Kytnar reprend le palet après un arrêt et le pousse dans la cage dans un trou de souris. Kevin Spinozi réduit le score au milieu du deuxième tiers pour Bordeaux.

Une prolongation irrespirable

2 buts à 1 pour le RHE, au moment d'entamer l'ultime tiers-temps de cette finale. Mais les Bordelais reviennent du vestiaire avec des claires intentions, jouant pour leur survie, jusqu'à la belle déviation de Julius Valtonen pour l'égalisation. Dans un match débridé, le score en reste là pendant le temps réglementaire. Au début de la prolongation, le premier but entraînera soit un titre, soit un match 7.

A trois contre trois, les joueurs assurent le spectacle.... Jusqu'à ce que Christophe Boivin pour les Rouennais, après avoir perdu trois fois ses duels face à Quentin Papillon, finisse par délivrer son équipe.

Une série à rebondissement

La série était pourtant bien mal embarquée. Les Dragons de Rouen, favoris sur le papier, avaient perdu les deux premières rencontres sur leur patinoire de l'Ile Lacroix (2-3 puis 2-4). Ils ont heureusement bien réagi dès les deux matchs suivants sur la glace du finaliste surprise de cette saison (6-3 et 2-1), qui a sorti en play-off Marseille puis Grenoble. Lors du match 5, Rouen retrouve ses repères à domicile et s'impose 5 à 3 avec notamment un but dès la 19e seconde de jeu du capitaine Loïc Lampérier, avant de confirmer donc, lors du match 6.

Une place en CHL

Avec cette victoire, Rouen assure aussi sa qualification pour la Champions hockey league, la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Une place réservée uniquement au champion de France.