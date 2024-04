[En images] Rouen. La patinoire l'île Lacroix en fête : les Dragons ont célébré leur victoire avec leurs supporters

Les play-off de hockey sur glace se sont terminés lundi 15 avril. Les Dragons de Rouen affrontaient pour la 6e fois de suite les Boxers de Bordeaux. Les Rouennais ont réussi à s'imposer 3 buts à 2. Pour célébrer cette victoire et leur titre de Champions de France, une soirée spéciale a été organisée à l'île Lacroix de Rouen mercredi 18 avril.

"On est très fiers de cette victoire"

Lors de cette soirée festive, les supporters ont pu rencontrer leurs joueurs préférés. L'occasion aussi pour le capitaine des Dragons de Rouen, Loïc Lampérier, de s'exprimer sur cette belle finale de play-off. "On est très contents, très fiers de cette victoire." Lors du dernier match face à Bordeaux, Christophe Boivin a marqué le but final. "C'est spécial, c'est sûr, d'avoir marqué le dernier but, mais c'est un travail d'équipe. Là, c'est la fête depuis lundi soir, on en profite." Comme l'indique Marc-André Thinel, assistant manager des Dragons de Rouen, "on voulait fêter ça avec les supporters parce que la finale s'est finie à Bordeaux. Ce sont toujours de bons moments". Alors pendant près de deux heures les supporters ont pu échanger avec les joueurs, leur parler et même faire des selfies.

Le capitaine des Dragons de Rouen Loïc Lampérier s'est prêté au jeu des photos avec ses plus jeunes supporters.

Mercredi 17 avril, les supporters des Dragons de Rouen étaient nombreux pour célébrer la victoire de leur équipe.

Les joueurs des Dragons de Rouen ont porté un par un leur coupe de champions de France sur la patinoire de l'île Lacroix.

Le joueur Christophe Boivin qui a marqué le dernier but lors de la finale, a été acclamé par le public. Il s'est prêté au jeu des selfies avec ses supporters.

La patinoire de l'île Lacroix était bondée pour célébrer la victoire des Dragons de Rouen.