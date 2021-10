Rouen. Hockey sur glace : des objectifs ambitieux pour les Dragons de Rouen

Champion de France en titre, le coach Fabrice Lhenry fait le point pour Tendance Ouest sur les objectifs et les ambitions des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) pour cette nouvelle saison 2018-2019, qui s'ouvre le vendredi 31 août 2018 par un déplacement en Finlande pour la Champions Hockey League.

Lancé sur le thème des objectifs, c'est justement cette compétition qui vient en premier à l'esprit de l'ancien gardien international français : "Ce sera notre première compétition, dans laquelle il est difficile de se situer. Nous avons comme objectif de remporter au moins une victoire car il y a deux ans, nous avions été vraiment proche avec deux prolongations à domicile finalement perdues. Ce qui serait vraiment top, ce serait de sortir des poules et de se qualifier pour la suite de la compétition."

Les Dragons sur tous les fronts

À moyen terme, le club retrouvera ensuite la Coupe de France, dans laquelle les Jaunes et Noirs ont souvent brillé. "Il y aura une nouvelle formule, et un "final four" qui se disputera à l'AccorHotel Arena donc on veut faire partie de ces quatre dernières équipes et se qualifier pour la finale."

Et enfin, ce qui anime le club rouennais depuis toujours, c'est bien la Ligue Magnus dans laquelle les Dragons de Rouen, champions de France en titre, ont déjà triomphé à 15 reprises. "Cette saison, il faudra terminer la phase régulière le plus haut possible afin d'évoluer le plus possible à domicile pendant les play-offs et bien évidement défendre notre titre."

Dans le cas où l'effectif ne parviendrait pas à atteindre les deux premiers objectifs, Fabrice Lhenry souhaite avant tout remporter la Ligue Magnus pour offrir un 16e titre de champion aux supporters de l'Ile Lacroix.

