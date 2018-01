Hockey sur glace - Coupe de France : les Dragons de Rouen visent une cinquième finale d'affilée

Mardi 9 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacent dans les Alpes chez les Rapaces de Gap pour la demi-finale de la Coupe de France. Coup d'envoi du match à 20h30.

Partis directement vers Gap après la victoire en championnat à Bordeaux (4-2) le dimanche 7 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) rencontrent les Rapaces de Gap ce mardi 9 janvier 2018 pour une des deux demi-finales de la Coupe de France à partir de 20h30.

"Nous ce qu'on veut c'est aller à Bercy, aller à Bercy, aller à Bercy !" C'était le message chanté par les supporters des Dragons à l'issue de la victoire contre Mulhouse le vendredi 5 janvier 2018. Le message est donc clair, les supporters veulent disputer la finale de la Coupe de France pour la cinquième fois consécutive.

"Ça va être la guerre !"

Et le message est bien passé du coté des joueurs rouennais, dont Phillippe Paquet : "les gars ont entendu et en ont parlé un peu dans le vestiaire, c'est sûr que c'est un objectif pour nous." Mais l'adversaire des Normands est coriace et ne lâchera rien pour disputer la première finale de son histoire. "Contre Gap, ça va être la guerre, ça sera le plus gros match de l'année", confirmait le défenseur rouennais.

Si les joueurs de Fabrice Lhenry sont aussi méfiants, c'est que malgré une première rencontre en début de saison qui s'était soldée sur une large victoire rouennaise (7-0) sur l'Ile Lacroix, la deuxième rencontre a été beaucoup plus serrée avec une victoire 3-2. De retour à Gap début décembre, les Jaunes et Noirs avaient maitrisé un peu plus leur adversaire en s'imposant 4-0.

Des Gapençais piqués au vif

En train de perdre du terrain en Ligue Magnus (troisièmes à 16 points de Rouen), les Rapaces sont sur une dynamique un peu moins bonne et restent sur une défaite lors de la dernière journée à Chamonix (3-1). Luciano Basile, le coach gapençais, a également fait part de son agacement envers son équipe lors de la défaite contre Amiens (1-0 après prolongations). Ce qui devrait encore plus motiver ses troupes.

"On aura joué beaucoup avant ce match donc on part directement après Bordeaux, car on sait que c'est vraiment un match qui peut définir toute la saison. Car si on gagne trois matches à Gap ça nous met en confiance automatiquement et on irait à Bercy donc ça serait formidable", conclut Phillippe Paquet.

Le match est lancé !

A LIRE AUSSI.

Hockey-sur-glace: Gap devient Champion de France face aux Dragons de Rouen