Rouen. Hockey sur glace : les Dragons se qualifient pour la demi-finale de la Coupe de France !

Pour un retour à la compétition, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) n'ont pas failli à leur mission en remportant leur quart de finale de la Coupe de France sur la glace des Pionniers de Chamonix. Score final : 4-2, le mercredi 20 décembre 2017.

Et il ne fallait pas arriver en retard dans ce match où les locaux prenaient rapidement l'avantage à la 37ème seconde de jeu sur un but inscrit par Alain Birbaum pour le 1-0 et le seul but de ce premier tiers.

Des Dragons à réaction

C'est seulement après sept minutes de jeu dans le 2ème acte que les Jaunes et Noirs vont parvenir à égaliser sur un bon travail devant la cage conclu par Fabien Colotti (1-1). Un revirement de situation vite avorté alors que les Chamoniars parviennent à reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Dominik Fugerik (2-1). Menés au tableau d'affichage, les joueurs de Fabrice Lhenry vont alors profiter des supériorités numériques pour tout d'abord égaliser une nouvelle fois sur une conclusion d'Alex Aleardi, puis une seconde fois par Benjamin Antonietti pour porter le score à 3-2 à la fin de ce 2ème tiers-temps.

Les Rouennais semblent avoir repris des couleurs dans ce match et vont enfoncer le clou après onze minutes de jeu dans le dernier tiers sur un dernier but inscrit par Nicolas Deschamps sur un joli mouvement (4-2).

Après cette qualification pour les demi-finales, l'adversaire des Dragons est tombé ce jeudi 21 décembre 2017. Les Normands se rendront chez les Rapaces de Gap le mardi 9 janvier 2018. En attendant, les Rouennais recevront une nouvelle fois Chamonix samedi 23 décembre 2017 mais cette fois-ci pour le compte de la 28ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.