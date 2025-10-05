People. Sophie Davant s'ouvre à d'autres manières de vivre le couple et l'amour

En ce moment HOMELESS MARINA KAYE
Société. Sophie Davant, à travers sa nouvelle émission "Passionnément", aborde sans détour des histoires d'amour singulières. Entre sincérité et témoignages atypiques, elle interroge ce qui fait vibrer les couples d'aujourd'hui. On vous dit où et comment regarder.

Publié le 05/10/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Sophie Davant lance une émission YouTube qui bouscule les codes de l'amour. - Sophie Davant YouTube

Connue du grand public depuis ses années de télévision, Sophie Davant revient aujourd'hui avec un nouveau projet personnel et original. Son émission "Passionnément", diffusée sur YouTube, s'intéresse aux histoires d'amour singulières, là où les sentiments prennent parfois des formes inattendues.

Un couple atypique au cœur du deuxième épisode

Après avoir reçu un couple marqué par une forte différence d'âge dans le premier numéro, Sophie Davant a choisi cette fois d'accueillir Mathilde et Maxime. Leur relation, atypique et ouverte, questionne la vision traditionnelle du couple. Entre confidences et sincérité, ils racontent leur quotidien et la manière dont ils construisent une histoire d'amour à leur image.

Des réactions partagées chez les internautes

Si certains saluent l'audace et l'ouverture d'esprit de Sophie Davant, d'autres se montrent plus critiques face à cette conception du couple. Entre bienveillance et scepticisme, les commentaires reflètent des débats de société où chacun exprime sa vision de l'amour et de la fidélité.

Un ancrage normand et une histoire d'amour discrète

En parallèle de ce nouveau projet, Sophie Davant reste attachée à la Normandie, où elle possède une résidence secondaire entre Deauville et Honfleur. C'est dans cette région qu'elle a longtemps croisé William Leymergie, son compagnon actuel, rencontré bien avant que la vie ne les rapproche davantage. Loin des caméras, leur relation témoigne d'un équilibre simple et solide, enraciné dans un cadre paisible.

Une émission qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger

Avec "Passionnément", Sophie Davant ne se contente pas de mettre en avant des parcours amoureux originaux : elle propose une réflexion ouverte, sans tabou, sur ce que signifie aimer au XXIe siècle. Loin du sensationnalisme, elle invite ses invités à parler avec authenticité, tout en gardant ce ton bienveillant et accessible qui la caractérise. Une émission à retrouver ici.

