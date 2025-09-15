En ce moment Le chant des sirènes FRERO DELAVEGA
Bagnoles-de-l'Orne. Elle mise 88 centimes et remporte plus de 48 000€ au casino

Loisir. Une joueuse de la Mayenne a gagné plus de 48 000€ au casino de Bagnoles-de-l'Orne, dimanche 14 septembre. Elle n'a misé que 88 centimes.

Publié le 15/09/2025 à 16h50 - Par Simon Lebaron
Bagnoles-de-l'Orne. Elle mise 88 centimes et remporte plus de 48 000€ au casino
Un jackpot de 48 303€ est tombé au casino de Bagnoles-de-l'Orne. - Casino JOA Bagnoles-de-l'Orne

Le casino de Bagnoles-de-l'Orne a fait une heureuse. Une habitante de la Mayenne a décroché le jackpot dimanche 14 septembre. Dans la soirée, elle a remporté la somme de 48 303€ sur l'une des machines à sous Rising Fortunes, en ne misant que 88 centimes.

Toujours un plaisir

"C'est toujours un plaisir pour nos équipes d'assister à ces instants magiques où le rêve devient réalité. Nous félicitons chaleureusement notre gagnante et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets", souligne Emmanuel Boisgontier, le directeur général du casino.

