Bagnoles-de-l'Orne. Elle mise 88 centimes et remporte plus de 48 000€ au casino

Le casino de Bagnoles-de-l'Orne a fait une heureuse. Une habitante de la Mayenne a décroché le jackpot dimanche 14 septembre. Dans la soirée, elle a remporté la somme de 48 303€ sur l'une des machines à sous Rising Fortunes, en ne misant que 88 centimes.
Toujours un plaisir
"C'est toujours un plaisir pour nos équipes d'assister à ces instants magiques où le rêve devient réalité. Nous félicitons chaleureusement notre gagnante et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets", souligne Emmanuel Boisgontier, le directeur général du casino.
