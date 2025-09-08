Calvados. Un jackpot de presque 58 000€ gagné dans ce casino

En misant 1,76€, la gagnante est repartie avec un chèque de 57 909€. Samedi 6 septembre, en début de soirée, un jackpot est tombé au casino Barrière de Ouistreham. Madame L, qui souhaite rester anonyme, a remporté cette somme en jouant à la machine à sous Jin Ji Bao Xi.

Une belle rentrée pour la gagnante

"C'est toujours un événement important lorsqu'un tel jackpot est décroché. L'émotion est toujours palpable et nos clients mettent un certain laps de temps à réaliser", relate Vincent Guérard, membre du comité de direction présent à ce moment.

Champagne, confettis et félicitations ont accompagné la gagnante, qui pourra bénéficier d'une belle rentrée !