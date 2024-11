Vendée Globe. Le Havrais Charlie Dalin fête son passage de l'équateur… au calva !

En 11 jours, 9 heures, 3 minutes et 54 secondes, Charlie Dalin a franchi l'équateur et s'est glissé en deuxième position du Vendée Globe. "Bonjour l'hémisphère sud !" a-t-il lancé avec enthousiasme, avant d'immortaliser ce moment en trinquant au calva, une tradition qu'il s'est appropriée avec humour : "Une gorgée pour Charlie, une pour le bateau, et une pour Neptune ! Je ne suis pas superstitieux, mais on ne sait jamais."

C'était un moment qu'il attendait avec impatience, comme il nous l'avait confié en interview

"J'ai hâte de refranchir l'équateur, de revivre les neuf saisons en deux mois et demi. J'espère avoir la chance de mieux voir le Cap Horn cette fois-ci. J'ai hâte de vivre au long cours sur ce bateau, fruit de l'expérience de mon premier tour du monde, plus adapté au parcours et à sa durée."

Le marin ne cache pas non plus son ambition pour la suite : "Je rêverais, comme ils ont eu en 2016, d'un Atlantique sud ultra-rapide. Forcément, j'y vais pour la compétition, pour me mesurer aux autres, mais le voyage m'attire aussi."

Pour rappel, en 2021, Charlie Dalin avait franchi le premier la ligne d'arrivée du 9e Vendée Globe, avant de terminer officiellement deuxième après application des bonifications. Aujourd'hui, le navigateur normand prouve une fois de plus qu'il est prêt à tout pour se mesurer à la mer et aux meilleurs marins.

La compétition continue, mais pas sans ce moment festif à la normande qui rappelle que la voile, c'est aussi une histoire d'humanité et de traditions.