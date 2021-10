Caen. Ben Névert, le youtubeur qui brise les tabous

"J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire quand j'avais 15 ans", confie Ben Névert, youtubeur renommé originaire du Calvados désormais âgé de 29 ans. S'il est plus souvent devant la caméra, dans des vidéos qu'il crée et dans lesquelles il traite de sujets tabous, cette fois, c'est avec sa plume que le youtubeur a décidé de déconstruire les idées reçues sur la virilité et la masculinité.

Un enfant pas comme les autres

C'est à Ouistreham que grandit Ben Névert. Dès l'école primaire, les médecins lui détectent un retard de croissance. "Je faisais deux têtes de moins que les autres. Plus tard, on m'a diagnostiqué hypersensible", révèle le jeune homme. Très tôt, le youtubeur comprend qu'il ne rentre pas dans les stéréotypes et est victime de harcèlement scolaire. "Je pleurais plus facilement et vivais les émotions de façon plus intense que les autres", se souvient-il. S'ensuivent sept années de traitement hormonal et de travail sur ses sentiments. Le petit garçon qu'il était se consacre alors à de nombreuses activités créatives, un domaine qu'il affectionne particulièrement. "Je faisais de l'art déco. Je créais des bougies, des boules de Noël… J'adorais ça, mais j'étais le seul gars sur une cinquantaine de personnes", s'amuse Ben Névert. C'est à la même période qu'il découvre la vidéo, une passion qui ne le quittera plus. Après cinq années d'études en communication à Caen et Toulouse (Haute-Garonne), le youtubeur est embauché en tant que créateur de contenus dans une agence de communication caennaise. En parallèle, il développe sa chaîne YouTube. "Je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos. J'ai voulu créer ce que je souhaitais voir sur cette plateforme et qui me manquait en tant que consommateur", explique-t-il.

"Toutes mes émissions sont

des thérapies"

Tout commence en 2017, dans les rues de Caen, avec une petite caméra. "L'un de mes premiers invités était Tizieu, un illustrateur du département", se remémore le jeune homme. Le youtubeur développe alors des formats vidéo innovants dans lesquels il aborde des sujets tabous. "Je ne rentrais pas dans le système. J'étais ce petit gars de province qui propose des choses naturelles", détaille-t-il. Aujourd'hui, Ben Névert est installé à Paris et compte 444 000 abonnés sur YouTube. "Je suis passionné par l'humain. Toutes mes émissions sont des thérapies", ajoute-t-il. Des vidéos qui plaisent au plus grand nombre, puisqu'en 2020, France Télévision a racheté Insomnie, une émission dans laquelle des célébrités se confient à Ben Névert, allongées dans un lit.