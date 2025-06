PAPILLONS DE NUIT 2025 : Bienvenue dans LE STUDIO by Tendance Ouest

LE STUDIO, c’est quoi au juste ?



Un spot pas comme les autres, posé en plein cœur du festival, entre scène, paillettes et bonne humeur. Imaginez une émission de radio en live, mais version festival : interactive, délirante, et surtout animée par VOUS.

Au programme :

🎤 Karaoké & Quiz by Tendance Ouest

Chantez faux, buzzez vite, riez fort. Peut-être repartirez-vous avec un cadeau… ou au moins l’estime de nos animateurs. (On vous promet rien, sauf de passer sur nos réseaux.)

📸 Photobooth stylé

Un petit cliché pour immortaliser votre look post-3 jours de concerts : lunettes de soleil, t-shirt taché de kebab et couronne de fleurs vissée sur la tête ? C’est le moment de briller.

🎙️ Interviews Festival Addicts

Une anecdote épique à partager ? Une passion secrète pour la raclette en plein mois de mai ? Venez nous raconter tout ça au micro. Peut-être même en duo avec un parfait inconnu. (Les meilleures amitiés commencent souvent entre deux bières.)

📍 Et toi, tu viens d’où ?

Piquez fièrement votre drapeau sur notre carte géante des festivaliers. À la fin du week-end, on saura enfin si les Pap’s sont un bastion normand… ou si la Bretagne tente un coup d’état festif.

✨ Les Paillettes en folie – DIMANCHE après-midi ONLY

Parce que le dimanche, tout est permis. On vous transforme en boule disco humaine. Brillez fort, vous l’avez mérité.





🌟 En résumé ?

LE STUDIO by Tendance Ouest (situé juste à côté de nos voisins du Crédit Mutuel), c’est l’endroit où on rit, on chante, on buzze, on se fait interviewer, on se prend en photo, et on ressort avec des souvenirs (et parfois un peu de scotch pour réparer sa tente). Rendez-vous au Studio pendant tout le week-end du festival Papillons de Nuit 2025.

On vous attend. Avec du son, des micros, des paillettes… et beaucoup d’amour.