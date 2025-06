Gagnez 2 entrées pour la Fête Viking à l'Abbaye de Jumièges ce week-end

Durant deux jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir le quotidien des Vikings à travers des campements historiques et des ateliers vivants. Petits et grands pourront s’initier à l’artisanat, assister à des démonstrations de combats de béhourd et tenter l’expérience palpitante du lancer de haches.

Le spectacle sera aussi dans les airs avec une fauconnerie impressionnante dans le cadre majestueux de l’abbaye. Les amateurs de récits et de légendes seront conquis par les contes et spectacles de cirque viking.

Pour les aventuriers, l’accrovoile médiéval leur permettra de grimper à bord d’un trois-mâts et de vivre une aventure ludique et originale. Un marché médiéval animera également le site avec des produits artisanaux et des spécialités inspirées de l’époque.

Des temps forts à ne pas manquer

Le banquet viking (sur réservation) : une expérience gustative unique dans la plus pure tradition nordique.

Le spectacle nocturne (samedi à 23h, sur réservation) : une immersion spectaculaire sous les étoiles pour clôturer la journée en beauté.

Informations pratiques

Samedi 28 juin, de 10h à 00h30

Dimanche 29 juin, de 10h à 18h30

Abbaye de Jumièges, 24 rue Guillaume-le-Conquérant, 76480 Jumièges



Entrée : 7 € (adulte) / 4 € (enfant de 3 à 12 ans) / Gratuit pour les moins de 3 ans

Spectacle nocturne : supplément de 2 € (gratuit pour les moins de 3 ans)

Banquet : 50 € par personne (adultes et enfants)

Toutes les informations pratiques et la billetterie sont à retrouver ici.

Le tirage au sort aura lieu jeudi matin à 9h ! A vous de jouer !