Barneville-Carteret. Le vigneron François Lecourt présent pour la première fois au Salon de l'Agriculture

Le Salon de l'Agriculture commence samedi 22 février à Paris, porte de Versailles. La plus grande ferme de France s'installe pour une semaine dans la capitale. Dans les allées, un pavillon Normandie sera installé, doté d'un stand par département. Pour la Manche, 40 producteurs vont se relayer pour proposer leurs produits. Parmi eux, François Lecourt qui a planté des vignes à Barneville-Carteret et a créé le vignoble Muûs. Le vigneron sera présent pour la première fois au Salon et présentera son metti, une liqueur de moult de vin et d'eau-de-vie de raisin.

"C'est l'opportunité de faire découvrir un peu mon produit, au-delà des frontières manchotes, et espérer glaner quelques consommateurs, estime le vigneron du Cotentin. C'est valorisant et intéressant". Il a planté ses vignes en 2021, et considère le pari comme réussi. "On a déjà commencé à produire en 2022, un jus de raisin, en 2023, un premier ratafia (boisson alcoolisée sucrée), et en 2024, un deuxième. Les produits plaisent, donc c'est que du positif", assure-t-il. Il avoue tout de même : "C'est un tâtonnement permanent. On ouvre des voies qui n'étaient pas ouvertes auparavant. Il faut toujours s'adapter, proposer de nouvelles choses." François Lecourt espère produire bientôt un vin pétillant, avec une méthode champenoise.

Il produit du "metti", une liqueur de moult de vin et d'eau-de-vie de raisin.

Parmi les producteurs, on retrouve aussi Sel in Manche, Le château de Chanteloup ou encore la brasserie artisanale de Sainte-Mère-Eglise.