Sud-Manche. L'éleveur et cidrier Louis de Thézy est présent au Salon de l'agriculture

Julie Hervieux, journaliste pour Le Courrier Cauchois, a recueilli les impressions de Louis de Thézy, paysan-éleveur et producteur cidricole au château de Chanteloup. Il est présent depuis ce samedi 25 février, au Salon international de l'agriculture (SIA) à Paris.

"C'est mon sixième Salon"

L'an dernier, l'agriculteur avait remporté une nouvelle médaille d'or, la troisième en trois ans, pour la production du meilleur pommeau. En début d'année, il a obtenu un prix d'excellence, toujours pour son pommeau. Il est présent au Salon jusqu'à ce mardi 28 février au soir : "C'est mon sixième Salon et c'est le rendez-vous de l'année, indique celui qui avait repris la partie cidricole en 2019. À la base, nous étions juste producteurs laitiers, et mon successeur faisait du cidre depuis 25 ans."

Un château du XIe siècle

À Chanteloup, Louis de Thézy fait visiter le château du XIe siècle, le domaine et les animaux, et finit ces découvertes par une dégustation. "L'élevage et la production de cidre, c'est très complémentaire", ajoute-t-il. "Nos vaches pâturent sous les pommiers, c'est un renouveau. Quand il fait trop chaud, elles se mettent sous les pommiers, ça nous évite de tondre l'herbe (sourires). Nous aimons le travail simple. Notre cidre est 100 % naturel, et le produit phare et méconnu, c'est le pommeau."