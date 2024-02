Yvetot. Les élèves de BTS sur le grand ring du Salon de l'agriculture

Voilà des mois qu'ils entraînent Scintille, une belle vache normande, pour le jour J. Six étudiants en BTS Acse représentent le lycée agricole d'Yvetot au Trophée international des enseignements agricoles (TIEA), dont la phase finale se déroule au Salon international de l'agriculture (SIA), à Paris. Arrivés sur le salon, mardi 27 février, ils fouleront le grand ring mercredi, devant des centaines de spectateurs.

La vache entraînée en musique

"Une première épreuve a eu lieu avant le salon, avec la réalisation d'une vidéo de 3 minutes 30. Sur place, nous sommes jugés sur la décoration et l'animation de notre stalle et notre comportement pendant le salon. Il y a aussi une épreuve de manipulation avec la vache et le grand oral sur le ring", détaille Antoine Blondel, membre de l'équipe. Les jeunes devront prendre la parole pendant une dizaine de minutes sur cet espace situé dans le hall 1, le cœur battant du SIA. "Cette année, le thème retenu est 'Etre éleveur de bovin demain'. On doit aussi présenter le lycée d'Yvetot et notre vache", poursuit l'étudiant.

Scintille est entraînée depuis le mois d'octobre. "On l'a fait marcher au licol, chaque semaine, avec de la musique pour l'habituer au bruit. Elle est habituée à voir du monde et à être manipulée dans l'exploitation du lycée, mais un animal reste imprévisible", explique Sophie Ménard, autre membre de cette équipe.

Pour ces jeunes, participer au Salon de l'agriculture est une opportunité à ne pas rater. "C'est à faire au moins une fois dans sa vie ! Je le vois comme un challenge", sourit Sophie, qui se destine à devenir éleveuse de vaches.

Une quarantaine de lycées participent au TIEA, dont plusieurs établissements de Normandie. En 2023, le lycée Giel Don Bosco, dans l'Orne, avait décroché le titre dans une des catégories.

