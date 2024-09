Caen. Concerts, hypnose, humour, karaoké… La Foire innove avec plusieurs spectacles

L'artiste Alain François sera présent chaque jour à la Foire pour faire découvrir la musique traditionnelle canadienne. Il ne faut pas manquer ses spectacles.

De la musique tous les jours

Pendant la foire, vous aurez la chance de plonger dans un village canadien avec ses commerçants et artisans, et ses animations. Côté musique, c'est Alain François qui va vous embarquer dans l'univers de la musique traditionnelle du pays à la feuille d'érable.

Un amoureux du "néo-trad"

Cet auteur, compositeur et interprète originaire du Canada combine violon, guitare électrique, batterie, basse ainsi que différents instruments à percussion. Ses musiques "néo-traditionnelles", un terme qui, pour lui, signifie à la fois le respect de la tradition et un apport nouveau, seront à découvrir chaque jour.

Prêt pour le show ?

Alain François est un amoureux de la scène et il ne manquera pas de faire le show. Pour lui, "faire la fête et, surtout, voir les visages épanouis des spectateurs devant lui demeure une nécessité". N'hésitez pas à aller à sa rencontre, pour le voir danser, chanter et jouer sur scène avec une énergie débordante.