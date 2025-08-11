Escape game. A Rouen, tentez de percer les secrets d'Arsène Lupin, Jeanne d'Arc ou du Titanic

LU6D est un complexe d'escape game en plein cœur de Rouen. Depuis son ouverture en 2015, il propose une immersion dans des scénarios inspirés de figures historiques telles que Jeanne d'Arc ou Arsène Lupin. Les joueurs, regroupés dans des équipes de deux à six personnes, disposent d'une heure pour résoudre des énigmes et s'échapper. Les univers proposés varient : sorcellerie, postapocalyptique, cambriolage… Le complexe propose d'autres activités comme du… lancer de haches !

Pratique. 20 rue Alsace-Lorraine. Ouvert tous les jours. Tarif : 15€ par personne pour l'escape game.Tel. 02 35 07 41 38.Réservations sur lu6d.com