Escape game. A Rouen, tentez de percer les secrets d'Arsène Lupin, Jeanne d'Arc ou du Titanic

Loisir. LU6D, premier complexe d'escape game en Normandie, situé rue Alsace-Lorraine à Rouen, propose depuis 2015 une expérience immersive mêlant histoire, énigmes et réalité virtuelle…

Publié le 11/08/2025 à 17h00 - Par Maëlys Blondel
L'escape game "Le Secret d'Arsène Lupin" vous plonge en décembre 1909, juste 24 heures après la mystérieuse disparition d'Arsène Lupin. Vous avez 60 minutes pour percer les secrets du célèbre gentleman cambrioleur avant que la marée ne submerge les lieux…

LU6D est un complexe d'escape game en plein cœur de Rouen. Depuis son ouverture en 2015, il propose une immersion dans des scénarios inspirés de figures historiques telles que Jeanne d'Arc ou Arsène Lupin. Les joueurs, regroupés dans des équipes de deux à six personnes, disposent d'une heure pour résoudre des énigmes et s'échapper. Les univers proposés varient : sorcellerie, postapocalyptique, cambriolage… Le complexe propose d'autres activités comme du… lancer de haches !

Pratique. 20 rue Alsace-Lorraine. Ouvert tous les jours. Tarif : 15€ par personne pour l'escape game.Tel. 02 35 07 41 38.Réservations sur lu6d.com

