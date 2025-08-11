En ce moment SK8ER BOI AVRIL LAVIGNE
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen. Il frappe sa compagne et casse son téléphone devant leurs enfants

Sécurité. Agé de 41 ans, un homme était jugé jeudi 7 août au tribunal judiciaire de Caen pour des violences commises sur son épouse et la dégradation de son téléphone. Des faits survenus à Caen en février et mars 2025

Publié le 11/08/2025 à 18h00 - Par Martine Dubos
Caen. Il frappe sa compagne et casse son téléphone devant leurs enfants
Un homme de 41 ans était jugé pour des violences conjugales et la dégradation d'un téléphone.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jeudi 7 août, un homme a comparu devant le tribunal judiciaire de Caen pour des faits de violences conjugales commis les 19 et 27 février 2025, ainsi que pour la dégradation du téléphone de son épouse le 19 mars. Ce soir-là, la victime appelle les forces de l'ordre, affirmant avoir été frappée par son mari. Le couple, marié depuis 2010 et originaire d'Algérie, vit en France avec leurs trois enfants. Elle explique qu'elle était en appel vidéo avec son frère, ce qui a déclenché la colère de son mari. Il lui aurait arraché le téléphone avant de le jeter au sol. Elle raconte que depuis leur arrivée en France, les tensions se sont multipliées. Son mari ne supporte pas qu'elle garde contact avec sa famille restée au pays, lui imposant ses règles : "Ce sont mes règles et tu dois les respecter."

Des violences devant les enfants

Le 19 mars, après une dispute, elle se réfugie dans la chambre de leur fils. Son mari la rejoint, la gifle et lui donne un coup de tête, sous les yeux de l'enfant. Les enfants sont entendus : la fille évoque des gifles "pour rigoler", tandis que le garçon confirme avoir vu son père frapper sa mère ce jour-là.

A l'audience, le prévenu nie toute violence, admet seulement avoir jeté le téléphone. Pourtant, des certificats médicaux attestent de blessures : ecchymoses, griffures, coups. Il exprime le souhait de parler à son épouse pour qu'elle revienne sur ses déclarations. Depuis le 21 mars, il est placé sous contrôle judiciaire et interdit de tout contact avec la victime.

Finalement, à la barre, il reconnaît les faits : une gifle et des griffures le 19 février. Le couple souhaite reprendre la vie commune. L'avocate de la victime rappelle que les enfants ont été témoins des violences, ce qui nuit à leur équilibre. Le procureur, lui, doute de la sincérité du prévenu et demande une interdiction du territoire français. L'avocate de la défense s'y oppose, plaidant pour le maintien de la famille en France.

Après délibéré, l'homme est condamné à 6 mois de prison avec sursis, obligation de faire un stage sur les violences conjugales. Il devra payer une amende de 80 euros pour dégradation du téléphone et 254 pour frais de procédure. Il versera 200 euros à chaque enfant pour préjudice moral.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Il frappe sa compagne et casse son téléphone devant leurs enfants
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple