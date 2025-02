Basket. Des propos "inappropriés" tenus lors de la rencontre entre le STB Le Havre et l'USBD Alençon

Des propos "teintés d'encouragement à la violence", voilà ce que déplore, sur ses réseaux sociaux, le groupe de supporters alençonnais We Are Panda. Lors du match opposant les équipes féminines du STB Le Havre et de l'USBD Alençon (Ligue 2), samedi 1er février, les commentatrices de la rencontre auraient tenu des propos irrespectueux vis-à-vis des joueuses alençonnaises. "Nous vous informons qu'à la suite du match de Ligue 2 de samedi 1er février, la direction de notre club est intervenue auprès du club STB et de la FFBB", indique l'USBDA dans un communiqué. "Nous attendons le retour de la Fédération pour une éventuelle action complémentaire", ajoute-t-elle.

Le STB Le Havre présente ses excuses

De son côté, le STB Le Havre Féminin assure prendre ces observations "très au sérieux" et avoir engagé les démarches nécessaires pour "traiter cette situation avec le plus grand soin". Le club haut-normand précise également que les commentatrices "n'auraient jamais eu l'intention de tenir des propos délibérément provocateurs ou offensants. Si certains de leurs commentaires ont pu être perçus comme inappropriés, nous en présentons nos plus sincères excuses".

La rediffusion de la rencontre, qui était accessible sur la chaîne YouTube du STB Le Havre, a été retirée.