Caen BC. "Louis Marnette va bien. Il est encore à l'hôpital pour quelque temps", rassure le président du club

"Tout le monde a été choqué", affirme Loïc Adriaenssens. Le président du Caen Basket Calvados s'exprime au sujet de Louis Marnette, nouvelle recrue du club qui a été victime d'un malaise cardiaque sur le parquet du Palais des sports, vendredi 7 mars. Alors que le troisième quart-temps se terminait face à Saint-Chamond, Louis Marnette s'est écroulé devant une salle comble. "Il a fallu 4-5 minutes pour le faire revenir à lui, mais tout le monde pourra le dire, ça a semblé interminable", confie Loïc Adriaenssens ce lundi 10 mars.

Déjà opéré du cœur, ce malaise a-t-il un lien ?

Trois jours après cet accident, "Louis va bien, comme il s'est exprimé sur nos réseaux sociaux. Il est encore à l'hôpital, et pour quelque temps, pour faire des examens et comprendre ce qui a pu se passer", développe le président du CBC. Une question vient tout de même à l'esprit : Louis Marnette a déjà subi une intervention chirurgicale au niveau du cœur en 2022. Etait-il possible qu'il fasse un tel malaise ? La réponse est claire pour Loïc Adriaenssens : "Non ! Ce n'était absolument pas attendu, car le petit souci qu'il a eu par le passé a été réglé et avant de signer un joueur, on fait tout une batterie de tests. Des tests qu'il a passés sans problème chez nous, mais aussi dans les autres clubs par où il est passé."

Un choc pour le reste de l'équipe

Dès vendredi soir, le CBC a ouvert une cellule psychologique pour son effectif qui est resté longtemps aux côtés de Louis Marnette pour le soutenir. "Certains étaient en pleurs, d'autres ont été très choqués. Tout le monde a eu très peur pour la vie de Louis", exprime non sans émotion Loïc Adriaenssens. Un état psychologique qui ne permettait pas au club d'assurer la rencontre de ce mardi 11 mars, du côté de l'Alliance Sport Alsace. "C'est la première fois qu'un tel événement se produit à ce niveau. C'est pourquoi nous avions demandé le report de la rencontre et que cela a été accepté par notre adversaire et la ligue."

Cette prochaine rencontre aura donc lieu mardi 18 mars. En revanche, la rencontre face à Saint-Chamond, qui n'a pas été à son terme, devrait être rejouée. Une commission se réunit cette semaine pour statuer s'il faut reprendre le match où il s'est arrêté, ou tout simplement le rejouer. Pour le président, c'est la deuxième option qui devrait donc primer : "Selon le règlement, il faut que la rencontre se termine avec la même feuille de match. Comme on ne connaît pas encore la date, il y a de fortes chances que les effectifs ne soient pas les mêmes, donc je pense qu'il sera à rejouer entièrement."