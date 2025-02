Caen BC. Un champion d'Europe signe pour la fin de saison

Il arrive tout droit de Nantes, qui évolue aussi en Pro B. Louis Marnette, 23 ans et 1,93m, vient de signer pour la fin de saison avec le Caen Basket Calvados. Selon le club, il est "connu pour ses qualités de shoot extérieur et sa bonne vision du jeu". Il vient donc en renfort sur les postes 2 et 3 du CBC et rejoint un coach qu'il connaît bien.

Un joueur sacré champion d'Europe en 2017

Passé par le centre de formation de Gravelines de 2016 à 2020, il a découvert la Pro B à Souffelweyersheim sous la coupe d'un certain Stéphane Eberlin, actuel coach du CBC. Ses deux belles saisons dans l'Est l'avaient conduit à découvrir le niveau supérieur avec Roanne, en Betclic Elite. Entre-temps, en 2017, il a tout de même garni son palmarès avec un titre de champion d'Europe avec l'équipe de France U16.

Sous réserve des validations administratives, il devrait pouvoir porter ses nouvelles couleurs dès ce vendredi 28 février, à l'occasion du déplacement du CBC sur le parquet de Hyères-Toulon.

