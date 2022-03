Quittebeuf. Grave accident de parapente à Quittebeuf (Eure)

Un grave accident de parapente dimanche après-midi 5 mai 2019. Il était un peu plus de 15h, à Quittebeuf, entrer Évreux et Le Neubourg (Eure) : l'engin a fait une chute d'une quinzaine de mètres. On déplore 2 victimes en urgence absolue : un homme de 60 ans qui a été transporté médicalisé au CHU de Rouen par ambulance, et une femme de 47 ans qui a dû être héliportée par Dragon 76, au même endroit.

2 équipes du SMUR, l'équipage de l'hélicoptère, les gendarmes et 11 sapeurs pompiers sont intervenus sur cet accident.