Rouen. Seine-Maritime : fermetures exceptionnelles des services de l'État

Pendant les fêtes de fin d'année, les services de l'État en Seine-Maritime ferment leurs portes. La préfecture de Normandie et de la Seine-Maritime à Rouen ainsi que les sous-préfectures du Havre et Dieppe seront exceptionnellement fermées les 24 et 31 décembre 2018.

La DRAAF, la DREAL et la DRDJSCS seront également fermées les 24 et 31 décembre. Les autres services de l'État (ARS, DIRECCTE, DIRM, DRAC et DRFIP) seront exceptionnellement fermés au public uniquement le 24 décembre.

Les démarches administratives restent accessibles sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime.